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Güzelhisar’da yollar yenileniyor

Güzelhisar’da yollar yenileniyor
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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi’nde ulaşım konforunu artırmak için kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmak için kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüyor. Ekipler, mahallede bugüne kadar 10 bin metrekare sıcak asfalt serimi ve 5 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, görev ve sorumluluk alanındaki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı çalışmaları kentin dört bir yanında sürdürüyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız gerçekleştiren ekiplerin yoğun mesai harcadığı adreslerden biri de Güzelhisar Mahallesi oldu.

Başkan Anıl Yetişkin'in öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Güzelhisar Mahallesi'nin farklı noktalarında yol yapısı ve ihtiyaca göre sıcak asfalt serimi ile kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar mahallede 10 bin metrekare sıcak asfalt serimi tamamlanırken, 5 bin metrekarelik alanda ise kilit parke taşı döşendi. Toplam 15 bin metrekarelik yol çalışmasıyla Güzelhisar'ın ulaşımı önemli ölçüde yenilenirken, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı oluşturuldu.

Güzelhisar Mahallesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, ihtiyaç ve planlama doğrultusunda ilçenin diğer mahallelerinde de yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Güzelhisar’da yollar yenileniyor - Son Dakika

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