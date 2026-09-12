Hakkari Belediyesi 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası\'nda su hattı arızasını onarıyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki ana isale hattı arızasını tespit ederek onarım çalışmalarına başladı.

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla Berçelan Yaylası'ndaki ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinde yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'na hareket eden ekipler, bölgenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen arızanın bulunduğu noktayı tespit etmek için çalışma yürüttü. Uzun süren çalışmaların ardından su hattındaki arıza tespit edilirken, ekipler tarafından onarım çalışmalarına başlandı.

Belediye ekiplerinin, kentte su sıkıntısı yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.