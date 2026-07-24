Hisarcık Hasanlar Barajı’na 80 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğal yaşamın korunması ve su kaynaklarındaki ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Hasanlar Barajı'na 80 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen balıklandırma programına Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen katıldı.

Program kapsamında baraja bırakılan 80 bin sazan yavrusuyla su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, gelecek nesillere daha zengin bir doğal miras bırakmak amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.