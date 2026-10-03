Hatay Antakya Üzümdalı\'da çöplük yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay Antakya Üzümdalı'da çöplük yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çevreye yayılmasını önledi ve olayın ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplük alanda meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının büyümesi ve çevreye yayılması önlendi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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