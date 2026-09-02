Hatay Antakya ve İskenderun'da araç motoruna sıkışan kediler itfaiyece kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde iki ayrı noktada araç motorlarına giren kediler, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Hatay'da 2 farklı noktada araç motorunda mahsur kalan kediler kurtarıldı.
Antakya ve İskenderun ilçelerinde farklı noktalarda araçlarının motor kısımlarına kedi giren vatandaşlar itfaiye yardım istediler.
İhbarlar üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, mahsur kalan hayvanları titiz çalışmalar sonucunda bulundukları yerlerden kurtardı.
Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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