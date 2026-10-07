Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğünde dolu, 25 dönümlük erkenci mandalina hasadını vurdu - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğünde dolu, 25 dönümlük erkenci mandalina hasadını vurdu

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Hatay Arsuz\'da ceviz büyüklüğünde dolu, 25 dönümlük erkenci mandalina hasadını vurdu
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Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğünde dolu, hasada hazır 25 dönümlük erkenci mandalina bahçesine zarar verdi. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı ilçede üretici Sami Keskin'in bahçesindeki mandalinaların bir kısmı yere dökülürken, ağaçta kalanlar da yara aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, hasadına hazırlanan 25 dönümlük bahçede yetiştirilen erkenci mandalinanın zarar görmesine neden oldu. Birkaç gün içerisinde hasat edilmesi beklenen erkenci mandalinaların önemli bölümü dalından düşerken, ağaçlarda kalan meyveler yara alarak zarar gördü.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli ve Gözcüler mahalleleri ile çevresinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Şiddetli dolu ve fırtına, ilçedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Gökmeydan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük narenciye bahçesi, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından zarar gördü. Erkenci mandalina yetiştiren üretici Sami Keskin'in bahçesinde, dolu nedeniyle mandalinaların bir kısmı yere dökülürken, ağaçlarda kalan meyvelerde de ciddi hasar oluştu. Yaklaşık 20 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede hasat öncesi yaşanan dolu yağışı nedeniyle mahsulün zarar gördüğünü belirten Keskin, ürünleri satmaya hazırlanırken doğal afetle karşılaştıklarını söyledi.

"Kesime hazırlandığımız sırada ani bir hava şartıyla karşılaştık"

Havanın aniden kararmasıyla başlayan dolu yağışının bahçesine zarar verdiğini ifade eden üretici Sami Keskin, satışa hazırlandıkları mandalinaların zarar gördüğünü belirterek "Burası 25 dönüm tarla; yarısı limon ve diğer yarısı da erkenci mandalina ektik. Sabah çok kötü bir hava vardı. Birdenbire çok aşırı dolu yağdı. Dolu da bayağı büyüktü, ceviz büyüklüğündeydi. Zaten görünüyor; yapraklar yerde, mahsuller yerde. Tam da biz kesime, yani hasada hazırlık yapıyorduk. Kesime hazırlandığımız sırada ani bir hava şartıyla karşılaştık. Şu anda zaten görünüyor ki malların hepsi yerde. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, şu an zarardayız. Yerdekilerden ayrı, dalların üzerindeki meyvelerin hepsi de yenmeyecek halde. Zaten fotoğraflarda da görünüyor. Dolu meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok. Bunlar yaklaşık 20 yıllık ağaçlar diyebiliriz. Burada 20 yıllık bir emek var. Tam da dediğimiz gibi, satışa gelecektik, satışa hazırlanıyorduk. Ama hava şartları nedeniyle bunu yapamadık. Yağış sabah saat 09.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Hava bayağı karardı, çok kötüleşti. Bir felaketin geleceği havanın kararmasından ve değişmesinden belli oluyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da ceviz büyüklüğünde dolu, 25 dönümlük erkenci mandalina hasadını vurdu - Son Dakika
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