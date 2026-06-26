Hatay\'da çocuklarla bin fidan toprakla buluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından zarar gören alana çocuklarla birlikte bin fidan ekildi.

Hatay'da geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında büyük bir alan küle dönmüştü. Hatay Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğüyle birlikte yangının söndürülmesinin hemen ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde yangında zarar gören 1,5 hektar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocuklarla birlikte fidanları diktikten sonra ilk can suyunu verdi. 'Geleceğe Umut Geleceğe Nefes' sloganıyla bin fidan ekilerek kentte nefes olmayı amaçlanıyor.

'Geleceğe umut geleceğe nefes' sloganıyla ağaçlandırmaların devam edeceğini ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Geçen yıl şehrimiz yangınlarla ilgili olarak çok ciddi bir sınavdan geçti. Bu yangınlar bizlerde önemli derecede hasarlar oluşturdu. Geçen yıl tüm sahada yaklaşık 3 bin 200 hektarlık bir orman alanımızı maalesef kaybettik. O bakımdan o zaman yanmış olan alanlarımızın da bu yıl geleceğe umut, geleceğe nefes sloganıyla birlikte yeşil vatanımızı koruma şiarıyla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Bugün burada yaklaşık bir hektarlık bir alanda biz ağaçlandırma çalışması yapacağız ama daha önce de aslında biz ağaçlandırma çalışmalarına başlamıştık. Bizim için önemli olan ülkemizin bazı değerleri vardır. İşte mavi vatan gibi, yeşil vatan gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi bu hedefleri bu bize göstermiş olduğu idealleri sınırlarını belirledi. Biz de bu çerçevede memleketimizin bütün değerlerini korumak için hep beraber işte çocuğumuzdan gencimizden yetişkinimizden, yaşlımızdan kısacası bu ülkenin her evladı, her bireyi bu değerleri korumak için elinden gelen çabayı sarf edecek. Bugün de biz burada okulların kapanmasında hemen önceki bir dönemde çocuklarımızla, gençlerimizle, vatandaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yeşil vatanımızın korunması yeşil vatanımızın yeniden ihya ve inşa edilmesi için fidan dikimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY