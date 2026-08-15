Hatay'da Leyleklerin Görsel Şöleni - Son Dakika
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Hatay'da Leyleklerin Görsel Şöleni

Hatay\'da Leyleklerin Görsel Şöleni
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Hatay'da göç eden yüzlerce leylek, evlere yakın noktadan süzülerek görsel bir şölen oluşturdu.

Hatay'da gökyüzünü kaplayan yüzlerce leyleğin yerleşim yerlerinin üzerinde evlere yakın bir noktada gerçekleştirdikleri göç yolcukları görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay göçmen kuşların uğrak noktaları arasında. Geçtiğimiz günlerde göç yolunda olan yüzlerce leylek, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin üzerinde vatandaşlar tarafından görüldü. Akdeniz kıyısında yer yüzüne yakın bir noktada süzülerek gökyüzünü kaplayan leyleklerin görsel şölen oluşturan göç yolculukları adeta mest etti. Cep telefonuyla mest eden anları kayıt altına alan vatandaşların çektikleri görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Gerçekten çok hoş bir manzaraydı"

Göç şölenine tanıklık eden Fevziye Arslan, komşularının haber vermesiyle dışarı çıktığını belirterek, "Komşular 'Leylekler gelmiş' diye çağırdı. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir manzara. Bu sene bayağı çok gelmişler. Her sene buradan geçmelerinden gerçekten mutlu oluyoruz" dedi.

Avrupa, Balkanlar ve Anadolu'daki üreme bölgelerinde yaz dönemini geçiren leyleklerin, yavrularını büyütmelerinin ardından Afrika'ya doğru başlattığı bu tarihi yolculuğun, ağustos ayının ortalarından eylül ortalarına kadar Hatay semalarında yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay'da Leyleklerin Görsel Şöleni - Son Dakika

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