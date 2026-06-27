Akdeniz\'in hırçın dalgaları geleceğin sörfçülerini yetiştirecek

Hatay'da Akdeniz'in ürküten dalgalarında geleceğin sörfçülerinin yetişeceği 'Hatay Sörf Merkezi' Samandağ ilçesinde hizmete açıldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan ve yeniden ihya ile inşa sürecine giren Hatay'da yaralar yapılan projelerle sarılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Ahbap Derneği iş birliğinde Samandağ ilçesinde yapılan 'Hatay Sörf Merkezi' açılış töreniyle hizmete girdi. Akdeniz'in güçlü dalgalarıyla dikkat çeken Samandağ sahilinde kurulan merkezde; eğitim alanları, etkinlik salonları, spor alanları, konaklama bölümleri ve ortak yaşam alanları yer alıyor. Merkez sayesinde gençlerin hem sporla buluşması hem de ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanması hedefleniyor.

"6 Şubat 2023 bu yana ilimizde toplamda 10 milyar TL'den fazla yatırım gerçekleşmiştir"

Geleceğin sörfçülerinin yetişeceği Hatay Sörf Merkezi'nin inşası tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Vali Masatlı, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Hatay Sörf Merkezi de bu anlayışla hayata geçirilen vizyon projelerden bir tanesidir. Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin öz güvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür. Yeni yerleşkesiyle Hatay Sörf Merkezi, eğitim alanları, etkinlik salonları, spor alanları, konaklama bölümleri ve ortak yaşam alanlarıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın yıl boyunca faydalanabileceği güçlü bir yapıya da kavuşmuştur. Bu merkez Samandağ'ımızın spor turizm potansiyeline Hatay'ımızın tanıtımına ve şehrimizin sosyal, kalkınma sürecine de önemli katkılar sunacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Hatay Valiliğimiz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimizin koordinasyonunda 6 Şubat 2023 bu yana ilimizde toplamda 10 milyar TL'den fazla yatırım gerçekleşmiştir" dedi.

"İrlanda'da düzenlenecek olan şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek 5 gencimize de buradan hassaten başarılar diliyorum"

Türkiye bayrağını gururla temsil edecek 5 gence başarı dileyen Vali Masatlı, "Hatay'ımızın spor alanındaki can damarlarından biri olan alt yapısını güçlendiren, gençlerimize yeni imkanlar sunan ilçelerimizin sosyal hayatına, değer katan şehrimizin yeniden ayağa kalkış hikayesine değer katan önemli çalışmalardır. Hatay Sörf Merkezi'nin ortaya koyduğu başarı da bu hedeflerin somut bir göstergesidir. Burada yetişen her gencimiz Samandağ'ın dalgalarından aldığı güçle Hatay'ın yeniden kalkış hikayesine kendi cesaretini ve kendi başarısını da eklemektedir. Sevgili gençler, sizler Hatay'ın umudusunuz. Sizlerin azmi, cesareti ve başarısı bu şehrin geleceğine duyduğumuz inancı da daha da güçlendirmektedir. Bugün burada açılışını yaptığımız bu merkez, sizlerin hayallerine açılan yeni bir kapıdır. Bu kapıdan, inançla, emekle, disiplinle ve cesaretle yürüdüğünüz sürece başarı daima sizlerle olacaktır. Bu noktada burada eğitim alarak milli takım seçilen 24 Eylül, - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek olan şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek 5 gencimize de buradan hassaten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, sörf merkezinde geleceğin sörfçülerinin yetişeceğinin altını çizdi. - HATAY