Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan Avzer Deresi'nin çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde temizlik ve dere ıslah çalışmaları sürüyor. Mahallede yaşan ve evi zarar gören İsmail Çavuş'un sellerin devam edeceğini söyleyerek "Ormanlar kesildi, seller başladı" sözleri dikkat çekti.

Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış Ocaklı Mahllesi'nde bulunan Avzer Deresi'nin taşmasına neden olmuştu. Dereden taşan sular; Papatya, Doğan ve Enes sokaklarındaki evlere ve ahırla zarar vermişti. Bölgede bulunan prefabrik evler başta olmak üzere yerleşim yerleri zarar görmüştü. Bölgedeki yerleşim yerlerinde ve derede ıslah çalışmaları kamu kurumlarının işbirliğinde sürüyor.

Mahallede yaşayan İsmail Çavuş, sellerin ormanların yangınla ve beşeri unsurlarla yok edilmesine bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Bu seller devam eder, eskiden böyle sel gelmiyordu. Ormanlar kesildi, seller başladı. Her yağmurda bu sel gelir" dedi.

Ocaklı Mahalle Muhtarı Yusuf Soysal, ekiplerin bölgede sahada olduğunu ifade ederek, "Mahallemizde şuan ekipler sahada. Devletimizin varlığını hissediyoruz. Hatsu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada. Su olmayan yerlerde su dağıtımı yapılıyor" diye konuştu.