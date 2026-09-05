Hatay İskenderun'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma ekipleri, izinsiz kızılçam ağacı kestiği belirlenen kişilere yönelik yasal işlem başlattı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni süreç işletilirken, kaçak kesimlere karşı denetimlerin 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma faaliyetleri sırasında kaçak ağaç kesimi yaptığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sırasında kızılçam ağaçlarını izinsiz kestiği belirlenen kişiler yakalandı.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem yapıldı.
Ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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