Hatay İskenderun'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay İskenderun'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı

Hatay İskenderun\'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma ekipleri, izinsiz kızılçam ağacı kestiği belirlenen kişilere yönelik yasal işlem başlattı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni süreç işletilirken, kaçak kesimlere karşı denetimlerin 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma faaliyetleri sırasında kaçak ağaç kesimi yaptığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sırasında kızılçam ağaçlarını izinsiz kestiği belirlenen kişiler yakalandı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem yapıldı.

Ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Çevre, Hatay, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hatay İskenderun'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:05
Neslihan Atagül’ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
14:49
Düğündeki görüntü olay olmuştu “Sevemedim bu çocuğu“ paylaşımı geldi
Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:51:48. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da kaçak kızılçam kesenlere yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement