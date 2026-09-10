Hatay Kumlu\'da atık su arıtma tesisi yüzde 65 seviyesine ulaştı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen proje kapsamında, 2050 yılı nüfus projeksiyonu esas alınarak yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek tesis inşa ediliyor. Günlük 3 bin 428,6 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, tek kademeli uzun havalandırmalı aktif çamur sistemiyle çalışacak.

Projeyle ilçede oluşan evsel atık suların modern yöntemlerle arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca 15 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Kanalizasyon hattının 7 bin 500 metrelik kısmı tamamlanırken, mevcut terfi merkezinin yenilenmesi ve 2 yeni terfi merkezinin yapılması planlanıyor.

Tesisin devreye alınmasıyla Kumlu'da atık suların kontrolsüz şekilde alıcı ortama bırakılmasının önüne geçilmesi ve arıtılan suların tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Projeyle su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.

HATSU yetkilileri, atık su altyapısının güçlendirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların il genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.