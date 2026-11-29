Hatay Payas'ta fare, kediyi kovalayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas'ta bir fare, Ayvalık Sokak'ta kediyi kovalamaya başladı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde kovalamaca gülümsetirken, iki hayvan birbirine zarar vermeden gözden kayboldu.
Hatay'da farenin kediyi kovaladığı gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Payas ilçesi çarşı merkezi Ayvalık Sokak'ta kedi ile farenin kovalamacısını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Bilinenin aksine farenin kedinin peşine düştüğü anlar gülümsetti. Fare ve kedi kovalamacası bir süre devam ederken, birbirlerine zarar veremeden gözden kayboldular.
Kaynak: İHA
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