Hatay'da farenin kediyi kovaladığı gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Payas ilçesi çarşı merkezi Ayvalık Sokak'ta kedi ile farenin kovalamacısını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Bilinenin aksine farenin kedinin peşine düştüğü anlar gülümsetti. Fare ve kedi kovalamacası bir süre devam ederken, birbirlerine zarar veremeden gözden kayboldular.