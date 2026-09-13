Hatay Reyhanlı'da mısır anızı yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'deki mısır anızı tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye sıçramaması üzerine ekipler, söndürülen yangında soğutma çalışması yaptı.
Hatay'da mısır anızının bulunduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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