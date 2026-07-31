Hava Durumu: Yağış ve Kuvvetli Rüzgar

Ülke genelinde kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43