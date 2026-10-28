Havza’da asfalt çalışması

Samsun'un Havza ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Şehit Mesut Kuru Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Havza Şube Şefliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, cadde boyunca yol yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Havza Şube Şefi Semih Deniz, Şehit Mesut Kuru Caddesi'nde toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde sıcak asfalt serimi yapılacağını belirtti. Yol yenileme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt seriminin yanı sıra bordür ve kaldırım taşlarının da yenileneceği bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin daha modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım güzergahına dönüştürülmesi hedefleniyor.