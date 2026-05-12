Havza'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok

Havza\'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok
12.05.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.

Samsun'un Havza ilçesi, yaşanan sel felaketinde adeta felç oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda ilçe havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Havza ilçesini vurdu. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler Mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, 10'larca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları için sahada yoğun mesai yürütüyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, sel felaketinde can kaybı, yaralanma ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü ve yağmurun durmasıyla suların çekilmeye başladığı bildirildi.

Öte yandan, Havza ilçesinde 1988 yılı Mayıs ayında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu benzer bir sel felaketi yaşanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havza'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:45:45. #7.13#
SON DAKİKA: Havza'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.