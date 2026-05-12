Havza\'da Sel Felaketi: Can Kaybı Yok

Samsun'un Havza ilçesi, yaşanan sel felaketinde adeta felç oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda ilçe havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Havza ilçesini vurdu. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler Mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, 10'larca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları için sahada yoğun mesai yürütüyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, sel felaketinde can kaybı, yaralanma ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü ve yağmurun durmasıyla suların çekilmeye başladığı bildirildi.

Öte yandan, Havza ilçesinde 1988 yılı Mayıs ayında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu benzer bir sel felaketi yaşanmıştı. - SAMSUN