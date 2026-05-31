Siraz balıklarının akıntıya karşı göçü sürüyor

Elazığ'ın Hazar Gölü'nde yaşayan siraz balığının, Kürk Çayı'nda üreme için suyun tersine yolculuğu başladı.

Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede 'Doğunun gizli denizi' olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölünde bulunan endemik tür balıklardan 'siraz' balığı, Van'daki 'inci kefali' gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

'Dışarıdan gelen vatandaşlar balıkların tersine göçünü görünce mutlu oluyorlar'

Hazar Gölüyle özdeşleşmiş olan siraz balığının nisan aylarında göçünün başladığını aktaran Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, "Her yıl nisan aylarda başlıyor. Bayağı önceden bütün Sivricelilerin bildiği gibi üç, dört bölgede bu balıklar çıkardı, şimdi küresel ısınma ve yağışların az olmasından dolayı sadece dört göz dediğimiz bölgede balıklar çıkıyor. Aslında biz bunu çok önemsiyoruz. Sivriceli vatandaşlar alışmış ama dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların terse göçünü gördüğü zaman bir hayli mutlu oluyorlar. Bizde bu doğa olayını vatandaşların görmesini istiyoruz. Burada göç, nisanın ilk haftasında başlayarak mayıs ayının son haftasına kadar devam eder. Balıklar burada yumurtalarını bırakarak tekrardan göle dönerler. Bu olayı gördüğümüz zaman bizler gerçekten mutlu oluyoruz. Son zamanlarda göldeki popülasyonumuz da artmış oldu. Daha önceden siraz balıklarımız her tarafta bolca vardı, şimdi dere yataklarında bunları görünce de mutlu oluyoruz. Burada kolluk kuvvetlerimiz, il tarım müdürlüğümüz, valiliğimiz kendi ekiplerimiz avlama yasağında vatandaşları bilinçlendirerek avlanma yasağı olduğunu söylüyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelerek balıkların atlayışını ve yavrulama anlarını gözlemliyor. Burada önemli olan balıkların yaşam alanlarını doğayı kirletmeden çöpümüzü atmadan ve zarar vermeden bu süreci hep birlikte atlatmalıyız. Buraya gelen vatandaşların bu doğa olayını görmelerini isteriz" dedi.

'Hafta sonu, sabah ve akşam burada yoğunluk oluşuyor'

Gölde suyun 3-4 yıldır bir yükselme olduğunun da altını çizen "Su yükseldikçe gölde bulunan endemik türümüz Siraz Balıklarının da arttığını balıkçılarımız söylüyor. Bir dönem kısıtlı olan balığımız 3-4 yıldır balıkçıların dediklerine göre daha fazla. Gölün içerisinde bulunan İsrail Sazanı dediğimiz balık türünün yok olmasını istiyoruz. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Tarım il müdürlüğümüzle birlikte onları bir şekilde avlamak için el birliğiyle çalışmamız lazım. Yine bu mevsimlerde hem yerli vatandaşlarımız hem de yabancı vatandaşlarımız bu doğa olayını gördükten sonra özellikle hafta sonları sabah ve akşam saatlerinde burada bir yoğunluk oluşturuyorlar. Vatandaşlar burada balıkların tersine göçünü görünce bir yoğunluk oluşuyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ