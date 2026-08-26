HBB, Harbiye Atatürk Parkı’ndaki Hidro Havuzu’nu temizledi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı içerisinde bulunan Hidro Havuzu'nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, amfibik makine ve personel desteğiyle havuzdaki kirliliği giderdi, çevreyi düzenledi. HBB'nin 15 ilçede ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları sürüyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Parkı içerisindeki Hidro Havuzu'nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
HBB ekipleri tarafından amfibik makine ve görevli personellerin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, havuz içerisinde oluşan kirlilik giderildi. Havuzun çevresinde de temizlik çalışması yapılarak alan daha düzenli hale getirildi.
HBB tarafından 15 ilçede vatandaşların ortak kullanım alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı koşullarda kullanılabilmesi amacıyla temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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