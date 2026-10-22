Iğdır Havalimanı'nda dolu temizliği sonrası pist ve apronlar uçuşa açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır Havalimanı'nda dolu temizliği sonrası pist ve apronlar uçuşa açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Havalimanı'nda yoğun dolu nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları temizlendi. Karla mücadele ekibi ve personelin hızlı müdahalesiyle bu sahalar yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi; çalışmaları Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan yerinde takip etti.

Iğdır havalimanında etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları, yapılan çalışmalarla yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

Iğdır havalimanı ve çevre köylerde yoğun dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle havalimanında kullanıma kapanan pist, taksi yolu ve apron sahalarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Uçuş seferlerinde aksama yaşanmaması amacıyla karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından hızlı ve etkili müdahalede bulunuldu. Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan'ın yerinde takip ettiği çalışmalar sonucunda, pist ve diğer PAT sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

Kaynak: İHA
Iğdır HavalimanıHava DurumuGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
16:06
Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi İşte hesaplanan ihtimaller
Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller
15:55
Galatasaray’a para yağdı Toplam rakam bomba
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:50
Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:25:34. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır Havalimanı'nda dolu temizliği sonrası pist ve apronlar uçuşa açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei