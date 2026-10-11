İhbar üzerine harekete geçen itfaiye, Dörtyol ve Belen\'de yılanları doğaya bıraktı

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye, Dörtyol ve Belen'de yılanları doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yerleşim yerlerinde yılan görülmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. İhbar edilen noktalarda yakalanan yılanlar, insanlara ve hayvanlara zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
Yerleşim yerlerinde yılan görüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen noktalarda çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılanlar, insanlara ve hayvanlara zarar verilmeden bulundukları yerlerden alınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
Kaynak: İHA
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