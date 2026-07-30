İlkadım’da konteynerlere düzenli temizlik - Son Dakika
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İlkadım’da konteynerlere düzenli temizlik

İlkadım’da konteynerlere düzenli temizlik
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SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak amacıyla, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde periyodik yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak amacıyla, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde periyodik yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir İlkadım hedefi doğrultusunda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının neden olabileceği kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla, konteyner temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Belirlenen program dahilinde özel konteyner yıkama aracı ile konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri yüksek basınçlı su ve özel dezenfektanlarla detaylı şekilde temizleniyor. Yıkama işlemlerinin ardından konteynerler hijyenik hale getirilerek yeniden kullanıma sunuluyor.

Konteyner yıkama çalışmalarıyla hem çevre temizliğinin korunması hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin hedeflendiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Temiz çevre, sağlıklı bir yaşamın temel şartlarından biridir. Bu kapsamda, ilçemiz genelinde temizlik faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, ilçemiz genelindeki tüm mahallelerimizde konteyner yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı belirli periyotlarla gerçekleştiriyor, temizlik hizmetlerimizin etkinliğini artırmaya devam ediyor. Çöp konteynerlerimizin düzenli olarak yıkanması ve dezenfekte edilmesiyle hem kötü kokuların hem de zararlı mikroorganizmaların oluşumunun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha hijyenik bir İlkadım'da yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İlkadım’da konteynerlere düzenli temizlik - Son Dakika

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