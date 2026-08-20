İmranlı'daki Gizemli Mağara - Son Dakika
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İmranlı'daki Gizemli Mağara

İmranlı\'daki Gizemli Mağara
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Sivas'ın İmranlı ilçesindeki mağara, doğal yapısı ve büyüklüğüyle ilgi çekiyor, turizme katkı sağlayabilir.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir köyde bulunan mağara, doğal yapısı ve gizemli görüntüsüyle köylülerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mağara, yıllardır gizemini korumaya devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde bulunan bir mağara, köylülerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Yıllardır köyde bulunan mağara, büyüklüğü ve dikkat çeken yapısıyla merak uyandırırken, içerisi ve uzanan bölümleriyle dikkat çekiyor. Köylülerin geçmişten bu yana bildiği mağara, hakkında anlatılanlarla birlikte gizemini korumaya devam ediyor. Köy sakini Şenol Akbulut ise mağaranın bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut" dedi.

"Doğal bir yapı"

Şenol Akbulut, aşınan taşların mağara içerisinde durduğunu belirterek, "Burası İmranlı ilçesi Demirtaş köyü. Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan, doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut. Aşınan taşlar halen duruyor. Bilimsel araştırmalar ve bölgemizin turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İmranlı, Çevre, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İmranlı'daki Gizemli Mağara - Son Dakika

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