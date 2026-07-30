İnceğiz Kanyonu'nda Tekne Turları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnceğiz Kanyonu'nda Tekne Turları Düşüyor

İnceğiz Kanyonu\'nda Tekne Turları Düşüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin İnceğiz Kanyonu'nda su seviyesi düştü, tekne turları 10-15 gün içinde sona eriyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yer alan ve turkuaz rengi suyu, metrelerce yükselen kaya duvarları ile ziyaretçilerini büyüleyen İnceğiz Kanyonu'nda tekne turları devam ediyor. Ancak su seviyesindeki düşüş nedeniyle turlardan yararlanmak isteyenler için yaklaşık 10-15 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan İnceğiz Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleriyle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Yöre halkı tarafından "Arapapıştı Kanyonu" olarak da bilinen bölge, milyonlarca yıl boyunca akan suların kayaları aşındırmasıyla oluşan etkileyici jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor.

Turkuaz rengi suyu, yer yer yüzlerce metreyi bulan dik kaya duvarları ve çevresini saran çam, zeytin ve incir ağaçlarıyla adeta görsel bir şölen sunan kanyon, doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz manzaralar sunuyor. Tekne turları sayesinde ziyaretçiler, karadan ulaşılması mümkün olmayan koyları, kaya oluşumlarını ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı buluyor.

Bölgenin en önemli seyir noktalarından biri olan İnceğiz Seyir Tepesi ise kanyonun tamamını kuşbakışı izleme imkanı sağlıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan manzara, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Kemer Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düşmesi nedeniyle tekne turlarının yaklaşık 10 gün içerisinde sona ermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer sebeplerle ara verilen turların bu yıl da suyun çekilmesiyle duracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Denizli, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İnceğiz Kanyonu'nda Tekne Turları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:31:19. #7.12#
SON DAKİKA: İnceğiz Kanyonu'nda Tekne Turları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.