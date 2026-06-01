İnci Kefali Akköprü Deresi'ne Döndü

01.06.2026 10:23
Yağışların artmasıyla Van Gölü'ndeki inci kefalleri, Akköprü Deresi'ne göç etmeye başladı.

Van Gölü havzasında yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali, bu yıl debinin yükseldiği Akköprü deresine yeniden gelmeye başladı.

Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 20 bini aşkın insanın geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzerek karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. İnci kefali en ideal üreme yerine ulaşmak için akıntıyla mücadele ederek yolculuk ediyor. Özellikle son 2 yıldır kurak geçen mevsimlerden dolayı inci kefalleri su debisi düşen ve İskele Caddesi 46 Evler mevkiinde Akköprü derisine girememişti. Bu yıl kış ve baharın yağışlı geçmesi birçok derede olduğu gibi Akköprü deresinin de debisi yükselince balıklar tekrar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Dere içinde bulunan şelalede zıplayarak tıpkı Balık Bendi'nde olduğu gibi görsel şölen sunan inci kefalleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"İnci kefalleri adeta Vanlılarla bayramlaşmak için bu noktaya gelmiş"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Şu anda bulunduğumuz nokta Van şehir merkezinden geçerek Van Gölü'ne dökülen Akköprü Deresi. Geçtiğimiz yıllarda yağışların az olması nedeniyle Akgöprü Deresi tamamen kuruma noktasına gelmişti ve inci kefallerini üreme döneminde burada görememiştik. Fakat 2026 yılı yağışların bol olması sayesinde Akköprü Deresi gürül gürül akıyor ve Van Gölü'ndeki inci kefalleri buraya göç etme üremek için bu noktaya geldiler. Dünyada içinden balıkların göç ettiği başka bir şehir bulmanız zor. Van, içinden balıkların göç ettiği binlerce balığın üremek için dalgalarla, akıntılarla mücadele ederek şehir merkezine geldiği bir nokta. Van Gölü'ndeki inci kefalleri adeta Vanlılarla bayramlaşmak için bu noktaya gelmiş. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bu göç daha da yoğunlaşacak ve bizler Van şehir merkezinin içerisinde binlerce balığın zıpladığını göreceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

