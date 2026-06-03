İncirliova\'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

İncirliova Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla mahallelerde gece ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için sahadayız" dedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirterek, vatandaşların sağlığı için yoğun mesai harcandığını ifade etti. Belediye ekipleri tarafından Cumhuriyet, Osmanbükü, Hacıaliobası, İstiklal, Gerenkova, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde gece saatlerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Şubat ayından bu yana sürdürülen erken dönem ilaçlama faaliyetlerinin planlı şekilde tüm mahallelerde devam ettiği bildirildi.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Kaya; "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ilaçlama ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Sivrisinek ve haşerelere karşı erken dönem ilaçlamalarıyla Şubat ayından bugüne devam eden çalışmalarımızı yapılan planlama doğrultusunda tüm mahallelerimizde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ekiplerimiz saha çalışmalarına aralıksız olarak devam edecek" dedi. - AYDIN