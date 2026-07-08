İncirliova'da trafik akış yönü değişti - Son Dakika
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İncirliova'da trafik akış yönü değişti

İncirliova\'da trafik akış yönü değişti
08.07.2026 19:56  Güncelleme: 19:58
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İncirliova'da 427 Sokak ve Eski Buz Fabrikası Sokağı'nda trafik akış yönü yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle anayola giriş ve çıkışlar belirlenen güzergahlardan sağlanacak. Yönlendirme tabelalarının montajı tamamlandı.

İncirliova'da Koçarlı Kavşağı ile anayolu birbirine bağlayan 427 Sokak ve Eski Buz Fabrikası Sokağı'nda trafik akış yönü değiştirilirken, yeni düzenlemeye ilişkin yönlendirme tabelalarının montajı tamamlandı.

İncirliova'da ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 427 Sokak ile Eski Buz Fabrikası Sokağı'nda trafik akış yönü yeniden düzenlendi. Yeni uygulamayla birlikte anayola giriş ve çıkışlar belirlenen güzergahlardan sağlanacak. Yürütülen çalışma kapsamında, Koçarlı Kavşağı üzerinden İncirliova Anayolu'na bağlantı sağlayan 427 Sokak ile Eski Buz Fabrikası Sokağı'nda trafik akış yönü değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre anayola girişler 427 Sokak üzerinden yapılırken, Koçarlı istikametinden gelen araçlar ise anayola bağlanmak için kavşaktan sağa dönerek Eski Buz Fabrikası Sokağı'nı kullanacak. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli yönlendirme tabelalarının montajı da tamamlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın yeni trafik düzenlemesine uygun şekilde hareket etmeleri hem trafik akışının sağlıklı işlemesi hem de muhtemel kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İncirliova'da trafik akış yönü değişti - Son Dakika

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