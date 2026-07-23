İpsala'da Dolu Felaketi: Ceviz Bahçeleri Zararda - Son Dakika
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İpsala'da Dolu Felaketi: Ceviz Bahçeleri Zararda

İpsala\'da Dolu Felaketi: Ceviz Bahçeleri Zararda
23.07.2026 16:25
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İpsala'da dolu yağışı, 500 dekar alanı etkileyerek ceviz ağaçlarında ciddi hasara yol açtı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağışın ile birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı.

İpsala'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte başlayan dolu yağışı, nedeniyle Fatih Mahallesi'nde bulunan bir ceviz bahçesinde, yaklaşık 500 dekarlık alan zarar gördü. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle ceviz ağaçlarında ve ürünlerde ciddi hasar oluştu. Üretici, dolu yağışını ve yağışın ardından meydana gelen zararı cep telefonu ile görüntüledi.

Dolunun kısa sürmesine rağmen, bazı ekili alanlarda ciddi zarara yol açtığı ifade edildi. Üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin önemli ölçüde zarar gördüğünü ifade ederken, hasarın yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İpsala'da Dolu Felaketi: Ceviz Bahçeleri Zararda - Son Dakika

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