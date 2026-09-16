İskenderun Modernevler'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'ndeki bir evin içerisinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olay, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yöneldi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda evin içerisinde bulunan yılan, zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çalışmayla yılanın hem zarar görmeden bulunduğu ortamdan çıkarılması hem de doğal yaşam alanına geri kazandırılması sağlandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › İskenderun Modernevler'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı - Son Dakika
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