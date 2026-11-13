İstanbul Boğazı\'nda lodos nedeniyle zorlanan Şehir Hatları vapuru kameraya yansıdı

İstanbul Boğazı'nda lodos nedeniyle zorlanan Şehir Hatları vapuru kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda şiddetli lodos nedeniyle seyri zorlaşan Şehir Hatları vapuru dalgalar arasında güçlükle ilerledi. Vapurun o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Şehir Hatları vapuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Boğaz'da şiddetli lodosun oluşturduğu dalgalar, vapurun seyrini zorlaştırdı. Dalgalar arasında ilerlemeye çalışan vapurun o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vapurun yükselen dalgaların arasına girip çıktığı görüldü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?