İstanbul Boğazı\'nda lodos nedeniyle zorlanan Şehir Hatları vapuru kameraya yansıdı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Şehir Hatları vapuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Boğaz'da şiddetli lodosun oluşturduğu dalgalar, vapurun seyrini zorlaştırdı. Dalgalar arasında ilerlemeye çalışan vapurun o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vapurun yükselen dalgaların arasına girip çıktığı görüldü.