İstanbul Boğazı'nın Eşsiz Turkuaz Rengi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Boğazı'nın Eşsiz Turkuaz Rengi

11.06.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı, havadan çekilen görüntülerde turkuaz rengiyle büyüleyici bir manzara sundu.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge bürünmüş hali havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında Türk bayrağının turkuaz sularla eşsiz manzarası mest etti.

Her yıl belirli dönemlerde Karadeniz'den gelen akıntılar ve denizdeki mikroorganizmaların etkisiyle rengi değişen İstanbul Boğazı, bu kez en güzel turkuaz tonlarıyla İstanbullulara görsel bir şölen sundu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün devasa yapısının altından süzülen turkuaz sular, Boğaz'ın yeşil tepeleriyle birleşerek adeta doğal bir tabloya dönüştü. Havadan çekilen görüntülerde, bir yanda İstanbul'un fethinin sembollerinden tarihi Rumeli Hisarı tüm ihtişamıyla boğazı selamlarken, diğer yanda Levent ve Maslak hattındaki gökdelenler şehrin dinamik yapısını gözler önüne serdi. FSM Köprüsü üzerinde seyreden araçlar kıtalararası yolculuklarını sürdürürken, turkuaz sular üzerinde süzülen tekneler ve gemiler de bu eşsiz manzaraya eşlik etti. Yunuslar ise turkuaz Boğaz'da daha fazla görülmeye devam ediyor. Şehrin manzarasını süsleyen yunuslar seyrine doyumsuz anlar ortaya çıkarttı. Manzaranın en çok dikkat çeken detayı ise Anadolu Yakası sırtlarında dalgalanan devasa Türk bayrağı oldu. Yemyeşil ağaçların arasından yükselen ay yıldızlı al bayrak, Boğaz'ın turkuaz rengiyle buluştuğu anlarda izleyenleri mest etti. Göz kamaştıran bu eşsiz uyum, İstanbul'un sadece tarihi ve kültürel değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dünyanın en eşsiz şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Kültür Sanat, Karadeniz, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul Boğazı'nın Eşsiz Turkuaz Rengi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:13:34. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nın Eşsiz Turkuaz Rengi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.