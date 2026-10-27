İstanbul'da etkili olan sağanak, işe giden vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan sağanak, işe giden vatandaşlara zor anlar yaşattı

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İstanbul\'da etkili olan sağanak, işe giden vatandaşlara zor anlar yaşattı
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İstanbul\'da etkili olan sağanak, işe giden vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, işe ve okula giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan yağışın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise yağıştan etkilenmemek için koşarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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