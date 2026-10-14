İstanbul Eyüpsultan\'da sağanakta yol çökmesi trafiği kilitledi

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli yağış sırasında yol çöktü. Polis, olay yerinde önlem aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Polisler araçların çukura düşmemesi için önlem alırken, ekipler kepçe ile müdahale etti. Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlenirken, vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.