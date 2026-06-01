İzmir'de Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Ormanlara Giriş Yasağı

İzmir\'de Ormanlara Giriş Yasağı
01.06.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, yaz aylarında yangın riskine karşı ormanlık alanlara 5 ay giriş yasağı getirdi.

İzmir Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı radikal bir önlem alarak il genelindeki birçok ormanlık alana yetkisiz girişleri 5 ay boyunca tamamen yasakladı.

İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı doğrultusunda Valilikten yapılan açıklamaya göre; ormanlara giriş yasağı 1 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Alınan kararla birlikte, kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere, görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Piknik yapmak ve anız yakmak yasak

Muhtemel yangın felaketlerinin önüne geçmeyi hedefleyen 2026/2 sayılı karar kapsamında, sadece ormanlık alanların içi değil, orman kenarlarında mola vermek, piknik yapmak ve anız yakmak da yasak listesine alındı. Valilik, kurallara uymayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu uyarınca ağır cezai işlemlerin uygulanacağını net bir dille uyardı.

Efeler Yolu rotasına 'Rehber' şartı

Açıklamada ayrıca, İzmir Valiliğinin vizyon projelerinden biri olan "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman sınırları içinde kaldığı hatırlatıldı. Doğaseverlerin mağdur olmaması adına, bu özel güzergahların ancak profesyonel rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilmesi şartıyla kullanılabileceği aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Valiliği, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İzmir'de Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.