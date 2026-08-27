Buca’da çöp derdine bir de moloz eklendi - Son Dakika
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Buca’da çöp derdine bir de moloz eklendi

Buca’da çöp derdine bir de moloz eklendi
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İzmir Buca'da yol kenarına gelişigüzel atılan çöp ve moloz yığınları kötü koku, kirlilik ve zaman zaman yol kapanmasına neden oluyor. Mahalle sakinleri ve esnaf belediyeden acil çözüm istiyor.

İzmir'de yol kenarına atılan çöp ve moloz yığınlarına vatandaşlar isyan etti. Kötü koku ve kirlilikten rahatsız olduklarını söyleyen vatandaşlar, atıklar sebebiyle yolun da kapandığını belirtti.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 650 Sokak'ta yol kenarına çöp ve moloz yığınları atıldı. Biriken atıklar çevrede kötü koku ve kirliliğe neden olurken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Atıklar sebebiyle zaman zaman araç trafiğinin aksadığı ve sürücülerin yoldan geçmekte güçlük çektiği öğrenildi.

"İzmir'e hiç yakışmayan bir görüntü"

Çevre esnafı Tuğrul Altınkaya, "Akşamları buranın esnafı, 'atıkları atacak bir depomuz, yerimiz yok' diyorlar. Gece geç saatlerde gelip döküyorlar, her gün güvenlik kamerasından da izliyorum. Kamyonlarla moloz döküyorlar. Molozu döküyor, yolun sonuna kadar gidiyor. Biz bu durumdan çok mağduruz. Burada yangın çıkıyor. Bir aracımız yandı, mağdur olduk. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Defalarca şikayet ettik. Yeri geliyor yollar kapanıyor, pis kokudan ve sinekten durulmuyor. Müşterilerimiz de yoldan geçenler de rahatsız oluyor. İzmir'e hiç yakışmayan bir görüntü. Buca Belediyesi'nden hiçbir şekilde geri dönüş alamıyoruz" diye konuştu.

"Acil çözüm bulunmalı"

Tuncar Kanarcı, "Daha önce bölgeden belediyeye ait çöp arabasının geçtiğini, çevredeki vatandaşların da çöplerini çöp arabasına attıklarını ifade eden esnaf Tuncer Kanarcı, "Yaklaşık 2-3 senedir çöp kamyonu gelmiyor. Bu çöp kamyonu gelse vatandaş çöpünü atacak. Yer bulamayınca da mecburen böyle yerlere atmak zorunda kalıyorlar. Burada sadece evsel atık değil, değişik türde çöpler de var. Bilinçli olarak atılıyor. Ben durumu zaman zaman Buca Belediyesi'ne bildiriyorum. Netice aldığımız da oluyor. Gelip çöpleri hemen topluyorlar fakat iki gün geçmeden, ertesi gün yine yarısı kadar çöp birikiyor. Çözüm olarak belediyeden bu bölgelere kamera koymasını istedim. Vatandaşa ve bölge esnafına çöp atacak bir yer gösterilmesi gerekiyor. Yol zaman zaman kapanıyor. Birisi kamyonla getirip moloz dökmüş. Buraya acil bir çözüm bulmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Buca’da çöp derdine bir de moloz eklendi - Son Dakika

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