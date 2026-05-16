İzmir\'de çöplüğe dönen evden 10 ton atık çıkartıldı

16.05.2026 11:54  Güncelleme: 11:58
İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinden mahkeme kararıyla girilerek 2 günde 10 ton atık çıkarıldı. Yoğun koku şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, daireyi atık toplama merkezine dönmüş halde buldu.

İzmir'in Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak'ta bulunan bir apartmandan sokağa yayılan yoğun koku, çevre sakinlerini harekete geçirdi. Gelen yoğun şikayetler üzerine çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden daireye, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme kararı ve güvenlik güçlerinin refakatinde girildi. Adeta bir atık toplama merkezine dönüşen evdeki çöpler ekipleri bile hayrete düşürdü.

2 günlük temizlik, 10 ton atık

Zeminden tavana kadar atıklarla dolu olan dairenin tamamen boşaltılabilmesi için aralıksız 2 günlük bir mesai harcandı. Titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda, apartman dairesinden tam 10 ton çöp çıkarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

