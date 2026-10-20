İzmir Karşıyaka\'da 9 gündür toplanmayan çöpler koku ve vatandaş tepkisine yol açtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toplanmayan evsel atıklar nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, boşaltılamayan konteynerlerden yayılan kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu.

İlçede 9 gündür çöp toplama hizmetinin aksamasıyla birlikte mahallelerde çöp dağları meydana geldi. Temizlik hizmetlerinde yaşanan zafiyet sokakları çöplüğe çevirirken, belediyenin filosuna 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen aksaklık sürdü. Karşıyaka genelinde yaklaşık 300 yer altı konteyneri bulunmasına rağmen, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bu konteynerleri boşaltacak özel vinçli Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı (ÇAÇA) bulunmaması krizin ana nedeni oldu. Belediyenin iki yıllık periyotlarla dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle çözmeye çalıştığı araç tedariki sürecinde, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27 Ağustos 2026 tarihinde açtığı 31 araçlık kiralama ihalesine hiçbir firmanın katılmaması üzerine ihale iptal edildi. İhalenin iptal edilmesiyle birlikte ilçede çöpler toplanamaz hale geldi.

Görüntüler çağ dışı

Çöpler nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten esnaf Özgür İlkutlu, "Gıda ürünleri satan bir dükkanım var. Tam önünde de gördüğünüz gibi bir çöp yığını var. Bırakın bir şey satmayı ben dükkanın önünde dahi kokudan artık oturamıyorum. Yaklaşık 10 gündür böyle. Muhtemelen bir takım teknik sorunlardan dolayıydı ama yaklaşık 10 gündür biz bu pisliği çekiyoruz. Artık buradaki oturan bütün insanların sağlığını tehdit ediyor. Hayvanlar geliyor buraya, eşeliyor. Şu konteynerin içerisindeki çöp 10 gündür burada, tahmini olarak kurtlanmaya başlamıştır. Bütün vatandaşlar çok tepkili, bu konuda çok rahatsız. Dükkanın önünde oturduğumuz zaman vatandaşlar bize tepki gösteriyor, bu niye alınmıyor diye laf atıyorlar. Yaşadığımız çağda bu tür görüntülerin olması sanırım hiçbir ülkeye ve hiçbir topluma da yakışmıyor" dedi.

"Sokaklarda fareler dolaşıyor"

Mahalle sakinlerinden Zeki Sır ise sokaklarda farelerin dolaştığını ifade ederek, "Fareler dolaşıyor. Ben de gidip belediyeye şikayet edeceğim. Böyle şey olmaz, pislikten kokuyor buralar. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. O kadar şikayet ediyorlar, gelip almıyorlar. Belediye başkanı çalışmıyor, şikayetçiyim belediye başkanından" diye konuştu.