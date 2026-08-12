Kadıköy’de peronların kaldırılması vatandaşı isyan ettirdi: "Bu mağduriyeti niçin bize yaşatıyorsunuz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının kaldırılarak hatların Uzunçayır'a taşınması, ulaşımda aksamalara yol açarak vatandaşları mağdur ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının kaldırılması kararı UKOME toplantısında kabul edilmişti. Trafik akışını rahatlatmak ve yaya alanlarını genişletmek amacıyla alınan kararla birlikte, bölgeden toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 seferin Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacağı bildirildi. Yolcuların Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e aktarma yaparak ulaşacağı açıklanmıştı. Kadıköy sahilinde otobüs hatlarının kaldırılmasıyla ulaşımda büyük zorluk yaşadıklarını belirten İstanbullular, duruma isyan etti.

"Kalp hastasıyım, doktoru göremeden gitmek zorunda kaldım"

Uygulama nedeniyle hastane randevusunu kaçırdığını belirten Hüseyin Özkan, "Ataşehir'e gidiyorum. İki tane araca biniyorum. Kadıköy-Ataşehir hattını kaldırmışlar. İki aktarma yapmak zorunda kalıyoruz. Sabahtan geldim, kalp hastasıyım. Otobüse yetişemedim. Şimdi de doktoru göremeden gitmek zorunda kaldım. Bu uygulama hoş bir uygulama değil. Direkt aktarma ile gelmek varken böyle çok kötü. Çok zorlanıyorum" dedi.

"Böyle bir karar alındığı için mutlu değiliz"

Alınan karara tepki gösteren bir diğer vatandaş ise mağduriyetin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Mağduriyetler baya bir fazla. Bütün millete sesleniyorum: Böyle bir karar alındığı için açıkçası mutlu değiliz. İETT'nin kaldırılmasının sebebi İBB'dir. Genellikle İETT'nin aldığı kararları İBB alıyor. Hiç fark eden bir şey yok" şeklinde konuştu.

"92 yaşındayım, bizi mağdur etmeye hakkınız yok"

Ulaşımda aktarma yapmak zorunda kalan ve maddi olarak zorlandıklarını ifade eden 92 yaşındaki Sevim Nasıhoğlu ise yetkililere seslenerek, "Ben 92 yaşındayım. Bu mağduriyeti niçin bize yaşatıyorsunuz! Bizim zaten minibüse verecek paramız yok. Beni ve yaşlıları bu şekilde mağdur etmeye hakkınız yok. Rica ediyorum buna bir çare bulun" şeklinde konuştu.

Kadıköy Rıhtımı'nda peronların kademeli olarak kalkmasıyla yaya alanlarının genişletilmesi hedeflense de vatandaşlar ek aktarmalar ve uzayan ulaşım süreleri nedeniyle kararın iptal edilmesini ya da yeni bir düzenleme getirilmesini yetkililerden talep ediyor.