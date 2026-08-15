Kafede Yükselen Salkım Söğüt Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Kafede Yükselen Salkım Söğüt Dikkat Çekiyor

Kafede Yükselen Salkım Söğüt Dikkat Çekiyor
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Sivas'taki bir kafenin ortasındaki salkım söğüt, doğal görüntüsüyle müşteri ilgisini artırıyor.

Sivas'ta bir kafenin ortasından yükselerek çatıyı aşan salkım söğüt ağacı, işletmeye kattığı doğal görüntüyle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ta bir kafenin içerisinden yükselerek çatıyı aşan salkım söğüt ağacı, dallarıyla çatıyı kaplarken ortaya hoş bir görüntü çıkartıyor. İşletmeyi devraldığında ağacı kesmeye kıyamayan kafe sahibi Hilal Tan, ağacın çevresini süsleyerek kafeye renk kattı.

Kafenin tam ortasında bulunan salkım söğüt ağacı, gövdesiyle işletmenin içerisinden uzayarak çatıdan dışarı çıkıyor. Genişleyen dalları ve yaprakları çatının üzerini kaplayan ağaç, kafeye gelen müşterilerin de dikkatini çekiyor. İşletmeyi devraldıktan sonra ağacın köklerinin oluşturduğu zorluklara rağmen kesmeyi düşünmeyen Hilal Tan, ağacın kafenin içerisinde kalan gövdesini boncuklarla süsledi. Özellikle öğrenciler ile yakındaki hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının dikkatini çeken ağaç, müşterilerin kafeye uğrama nedenlerinden biri haline geldi.

"Kesmeye kıyamadık, içimiz el vermedi"

İşletmeyi devraldıklarında ağacın kafede bulunduğunu söyleyen kafe sahibi Hilal Tan, "Biz şimdi burayı devraldığımızda, ağaç kafenin içindeydi. Ağacın kökleri zemine zarar versede kesmeyi hiçbir zaman düşünmedik, kıyamadık da. Önce buraya dantel yapmayı düşündüm ama açıkçası gözüm korktu. Sonrasında da boncukla bir düzenleme yapayım dedim. Öğrencilerin de çok dikkatini çekiyor gelen müşteriler de. Burayı bu şekilde değerlendirdim. Hani renk versin, biraz hareket olsun açısından. Çok emek harcadım ama sonuç güzel oldu, değdi diye düşünüyorum" dedi.

"Sonuçta o da bir canlı"

Ağacın kafeye sıcaklık kattığını ifade eden Tan, "Bu şimdi ağaç akıllık bir ağaç. Kesmeye de kıyamadık. İçimize el vermedi. Zaten adı bu ağacın salkım söğüt. Bu yüzden yaprakları falan göze çok hoş geliyor ama çok da tabii pisliği oluyor. Onu da göz ardı ediyoruz. Buraya da bir sıcaklık verdiğini düşünüyorum. Yani sonuçta o da bir canlı. Hiçbir zaman düşünmedik. Şimdi şöyle ağacımız çok dikkat çekiyor. Hem öğrenciler hem hastaneye gelen hasta yakınları, hastalar. Sanki onlara bir moral, motivasyon gibi bir şey oluyor böyle renkli bir şey görmek" ifadelerini kullandı.

Ağacı görüp kafeye girdi, müdavimi oldu

Kafe ilkkez ağacı görüp giren Medine Karabatak, "Buradan geçerken ağaç dikkatimi çekti. 'Bir gireyim, bir çay içeyim, bir deneyeyim.' dedim. Özellikle ortadaki ağaç çok dikkatimi çekmişti. Kafenin tam ortasında bir ağaç var. Başkası olsa keser, yer açardı ama onlar kıyamamış, süslemişler. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Sonuçta o da bir canlı. Bu düşünce bizi daha da etkiledi. Çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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