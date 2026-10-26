Kahramanmaraş Andırın\'da 450 hektarlık defne alanında tatbikat yapıldı

Kahramanmaraş Andırın'da 450 hektarlık defne alanında tatbikat yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, 450 hektarlık defne alanında 2026-2027'de yapılacak rehabilitasyon öncesi tatbikatı gerçekleştirdi. Çalışmalarla alanların verimliliği artırılıp yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, defne alanlarının verimliliğini artırmak ve yöre halkına ekonomik katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ecorest Projesi kapsamında, Gökçeli Mahallesi'nde 2026-2027 yıllarında 450 hektarlık alanda uygulanacak defne rehabilitasyon çalışmaları öncesinde üretim tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla doğal defne alanlarının verimliliğinin artırılması ve yöre halkına sürdürülebilir ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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