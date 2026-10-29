Kahramanmaraş Elbistan'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Elbistan'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Elbistan\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 fidan toprağa dikildi. Orman İşletme Şefliği ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte protokol ve öğrenciler fidanlara can suyu verdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 fidan toprakla buluşturuldu.

Elbistan Orman İşletme Şefliği ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği iş birliğiyle Karaelbistan Osmangazi İlkokulu bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Programda Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ilçe protokolü ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına 103 adet fidanı toprağa dikerek can suyunu verdi.

Gelecek nesillere doğa bilincini aktarmak ve daha yeşil bir çevre oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusu yeşil bir mirasla taçlandırıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKahramanmaraşElbistanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:57:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Elbistan'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android