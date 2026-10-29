Kahramanmaraş Elbistan\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildi

Kahramanmaraş Elbistan'da Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 fidan toprağa dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 fidan toprağa dikildi. Orman İşletme Şefliği ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte protokol ve öğrenciler fidanlara can suyu verdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 fidan toprakla buluşturuldu.
Elbistan Orman İşletme Şefliği ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği iş birliğiyle Karaelbistan Osmangazi İlkokulu bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Programda Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ilçe protokolü ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına 103 adet fidanı toprağa dikerek can suyunu verdi.
Gelecek nesillere doğa bilincini aktarmak ve daha yeşil bir çevre oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusu yeşil bir mirasla taçlandırıldı.
Kaynak: İHA
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