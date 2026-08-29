Kahramanmaraş\'ta Aronya Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta ekimi gerçekleştirilen aronya ürününde hasat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde aronya hasat programı düzenlendi. Yüksek antioksidan içeriği ve katma değeriyle öne çıkan aronya, bölgedeki üreticiler için alternatif tarım ürünleri arasındaki yerini aldı. Aronya üretiminin bölge tarımına ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sunduğunu sunduğu öğrenildi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gerçekleştirilen hasatta üreticilerin emeğiyle yetiştirilen aronya meyvelerinde sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.