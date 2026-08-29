Kahramanmaraş'ta Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Aronya Hasadı Başladı

Kahramanmaraş\'ta Aronya Hasadı Başladı
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Kahramanmaraş'ta aronya hasadı yapıldı, üreticiler için alternatif tarım ürünü haline geldi.

Kahramanmaraş'ta ekimi gerçekleştirilen aronya ürününde hasat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde aronya hasat programı düzenlendi. Yüksek antioksidan içeriği ve katma değeriyle öne çıkan aronya, bölgedeki üreticiler için alternatif tarım ürünleri arasındaki yerini aldı. Aronya üretiminin bölge tarımına ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sunduğunu sunduğu öğrenildi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gerçekleştirilen hasatta üreticilerin emeğiyle yetiştirilen aronya meyvelerinde sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahramanmaraş'ta Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika

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