Kahramanmaraş\'ta Berit Dağı\'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyazladı

Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların düşmesi yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Kentin en yüksek noktalarından Berit Dağı'nın 3 bin 27 metrelik zirvesi mevsimin ilk karıyla beyazladı; Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü kırsalından görülebiliyor.
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinden Berit Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kahramanmaraş'ın en yüksek noktalarından biri olan Berit Dağı'nın 3 bin 27 metre rakımlı zirvesine de mevsimin ilk karı düştü. Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü gibi ilçelerinin kırsalından görülebilen Berit Dağı'nın zirvesi kar yağışı ile beraber beyaza büründü.
Kaynak: İHA
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