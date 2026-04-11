Kahramanmaraş\'ta Kar Yağışı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı özellikle Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte Bertiz bölgesinde kartpostallık görüntüler oluştu. - KAHRAMANMARAŞ