Kahramanmaraş'ta orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Onikişubat ilçesi Çakıoğlu mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 3 helikopter ve 70 personelin katıldığı çalışmaların ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Onikişubat ilçesi Çakıoğlu mevkiinde saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Şekeroba Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 1 dozer, itfaiye ekipleri ve diğer kurumlara ait araçlarla müdahale edildi. 70 personelle karadan ve havadan müdahele edilen yangın kontrol altında alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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