Kahverengi Kokarcaya Karşı 1.65 Milyon Samuray Arısı Salındı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarcaya Karşı 1.65 Milyon Samuray Arısı Salındı

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Tarım Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısı için 2026'da 1.65 milyon samuray arısı saldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek bu kapsamda 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi.

Tarım ürünlerine zararları ile bilinen kahverengi kokarca böceğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir önlem aldı. Bu kapsamda birçok ilde toplam 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya bırakıldığı bildirildi. Tarım zararlısı kahverengi kokarcaya karşı kullanılan faydalı bir biyolojik mücadele aracı olan bu arıların, doğadaki dengeyi sağladığı belirtiliyor. Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel üründe zarara yol açabilen kahverengi kokarcaya karşı entegre mücadele prensipleri çerçevesinde mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini içeren "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

"Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelemiz devam ediyor"

Bakanlığın planlamaları doğrultusunda, zararlının bulunduğu ve risk altında görülen illere samuray arısı salımları yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, "2025 yılında il sayısı 40'a çıkarılarak yaklaşık 1 milyon 156 bin adet samuray arısı salımı gerçekleştirilmiş olup bu çalışma dünya ölçeğinde dikkat çeken parazitoit salım uygulamaları arasında yer alıyor. Bununla birlikte kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzaklardan samuray arısına kadar birçok farklı yöntemle mücadelemiz devam ediyor. 40 ilimizde öncelikle biyolojik mücadele, popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu ekonomik zarar eşiğini aşan alanlarda kimyasal mücadele, sonbahar döneminde ise Karadeniz ve Marmara Bölgelerindeki bulaşık alanlarda feromon tuzaklarla cezbet-öldür yöntemi uygulanarak mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca zararlının kışlamak amacıyla korunaklı alan dediğimiz ev, ahır, samanlık, serender, merek, depo ve benzeri alanlara yöneldiği dönemde bir sonraki yılın popülasyonunun kırılması amacıyla kışlak mücadelesi yürütülüyor" diye konuştu.

"1 milyon 650 bin adet samuray arısı salındı"

Kahverengi kokarca böceğine karşı bu yıl 1 milyon 650 bin adet samuray arısının doğaya salındığını ifade eden Yumaklı, "2026 yılında 859 bin 329 hanede kışlak mücadelesi yapıldı. Biyolojik mücadele amacıyla 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin adet samuray arısı salındı. Ayrıca, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında da uluslararası iş birliklerini güçlendiriyoruz. Parazitoit üretimi ve salımına ilişkin edinilen bilgi ve tecrübelerimizi Gürcistan ve Azerbaycan ile paylaşarak bu ülkelerde yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarına teknik katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizde üretilen 20 bin adet samuray arısını kardeş Azerbaycan'a gönderdik. Azerbaycan'da ilk parazitoit salımı 7 Temmuz tarihinde TAGEM'e bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü personelimizin teknik desteği ile başarıyla gerçekleştirildi. Bu bağlamda, ülkemizin geliştirdiği entegre mücadele modeli ve biyolojik mücadele uygulamaları, başta bölge ülkeleri olmak üzere birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor ve örnek alınıyor" şeklinde konuştu.

"Kayıpların ortadan kaldırılması için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Samuray arılarının etkinlikleri ve rekolte kayıplarının yıllık olarak incelenmeye devam edeceğini söyleyen Yumaklı, "2026 yılı itibarıyla Bakanlığımız tarafından başlatılan iki yeni proje kapsamında kahverengi kokarcaya yönelik bilimsel çalışmalar daha da güçlendirilecek. 'Kahverengi Kokarcanın Fındıkta Verim ve Kalite Kayıplarının Ekonomik Analizi ve Kimyasal Mücadele Optimizasyonu Projesi' ile ekonomik zarar eşiği ve optimum kimyasal mücadele zamanı belirlenecek, elde edilen sonuçlar karar destek sistemlerine entegre edilerek üretici şartlarında yaygınlaştırılacak. 'Kahverengi Kokarcanın Farklı Konukçularındaki Zarar Potansiyelinin, Popülasyon Dinamiklerinin ve Kritik Mücadele Dönemlerinin Belirlenmesi Projesi' ile de farklı konukçulardaki zarar durumu ve kritik mücadele dönemleri ortaya konulacak, elde edilen veriler tahmin-uyarı sistemleri ile entegre mücadele programlarının geliştirilmesinde kullanılacak. Bu bağlamda, kahverengi kokarcanın tarımsal üretimimizde yol açtığı kayıpların ortadan kaldırılması ve üreticilerimizin verim kaybının önlenmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Üreticilere de eğitim veriliyor

Bakan Yumaklı, Kahverengi Kokarca ile Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi kapsamında üreticilere, zararlının kışlak döneminde etkin şekilde kontrol altına alınmasına yönelik, uygulanması gereken mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini dile getirerek eğitimlerde, zararlının biyolojisi, kışlak alanlarının tespiti, mekanik mücadele yöntemleri ile alınması gereken koruyucu tedbirlerin ayrıntılı olarak aktarıldığını belirtti. Biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan broşürlerin de üreticilere ve vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Yumaklı, "Gerçekleştirilen bu faaliyetlerle zararlıyla mücadelede bilinç düzeyinin artırılması, sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin teşvik edilmesi ve üreticilerin doğru uygulamalara yönlendirilmesi hedeflendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Hayvanlar, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahverengi Kokarcaya Karşı 1.65 Milyon Samuray Arısı Salındı - Son Dakika

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