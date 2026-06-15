Kapadokya Yeşile Büründü - Son Dakika
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Kapadokya Yeşile Büründü

Kapadokya Yeşile Büründü
15.06.2026 12:15
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Kapadokya, son yağışlarla yemyeşil bir görünüm kazandı, alışılmışın dışında manzaralar sunuyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, son aylarda etkili olan yağışların ardından adeta yeniden doğdu. Karasal iklimi ve bozkır görünümüyle bilinen bölge, Nisan ve Mayıs ayı boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından yeşilin her tonuna büründü. Özellikle vadiler, peri bacalarının çevresi ve yüksek kesimlerde oluşan doğal örtü, ziyaretçilere alışılmışın dışında bir Kapadokya manzarası sundu.

Kurak ve sert iklim yapısıyla tanınan bölgede son haftalarda etkisini artıran yağışlar, doğayı canlandırırken ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Avanos çevresindeki vadilerde yeşeren bitki örtüsü, Kapadokya'nın taş ve toprak tonlarına farklı bir renk kattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Nevşehir'de uzun yıllar mayıs ayı yağış ortalaması belirli seviyelerde seyrederken, bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışlı sistemlerin bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış bıraktığı değerlendiriliyor. MGM'nin resmi iklim istatistiklerinde Nevşehir'de geçmiş yıllarda kaydedilen günlük en yüksek yağış miktarının 40,7 milimetre olarak ölçüldüğü belirtilirken, son günlerdeki aralıklı sağanakların da bölgedeki toprak nemini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Nisan ve Mayıs aylarında sıklaşan yağış geçişleriyle birlikte bölgede yeşillenme süresinin uzadığı, bunun da özellikle açık alanlarda görsel zenginliği artırdığı belirtiliyor.

Nevşehir Profesyonel Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, "Bölgemiz son yirmi beş yılın en yüksek yağış miktarını almış durumda. Bozkır iklimi yerini yem yeşil bir doğaya bıraktı. Bütün vatandaşlarımızı yeşil Kapadokya'yı görmeleri için bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kapadokya Yeşile Büründü - Son Dakika

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