Kar Erimeleri İçin Su Taşkını Önlemleri

Kar erimeleri sonucu debisi artan derelerde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin zarar görmemesi için Devlet Su işleri (DSİ) tarafından çalışma başlatıldı.

DSİ Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, Oruçbeyli köyünde su taşkını riskinin bulunduğu kritik noktalara iş makineleriyle müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında dere yataklarında su akışını düzenlemeye yönelik önlem alınırken, taşkın riski oluşturabilecek alanlarda temizlik ve yönlendirme çalışması yapıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin zarar görmesi engellendi.

Bölgede kar erimelerine bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı DSİ ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT