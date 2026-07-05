Kara Leylek Çoruh Nehri'nde Avlanıyor - Son Dakika
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Kara Leylek Çoruh Nehri'nde Avlanıyor

Kara Leylek Çoruh Nehri\'nde Avlanıyor
05.07.2026 11:07
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Bayburt'ta bir kara leylek, Çoruh Nehri'nde balık avlarken cep telefonu ile görüntülendi.

Bayburt'un Arpalı beldesinde, Çoruh Nehri'nde balık avlayan kara leylek cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arpalı beldesinden geçen nehrin sığ kısımlarında yiyecek arayan kara leylek, bir süre suyun içindeki avını takip etti. Uzun gagasıyla suyu kontrol ederek balık yakalamaya çalışan leyleğin avlanma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sazan avladığı tahmin edilen leylek, avına usulca yaklaştı. Balık ise ani bir hareketle leyleğe av olmaktan kurtulmayı başardı. Görüntülerde, kara leyleğin farklı bir balığı yakalayıp yediği anlar yer alıyor.

Kara leylekler, genellikle ormanlarla çevrili dere, nehir ve sulak alanlarda yaşıyor. Sığ sularda avlanan tür, başta balık olmak üzere kurbağa, böcek ve küçük sürüngenlerle besleniyor.

Kefal ve sazan gibi tatlı su balıklarının yoğun bulunduğu Çoruh Nehri, kara leylek gibi birçok yabani kuş için doğal beslenme alanı oluşturuyor.

Kara leylek, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 2025 yılı Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde 'En Az Endişe Verici (Least Concern-LC)' kategorisinde yer alıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kara Leylek Çoruh Nehri'nde Avlanıyor - Son Dakika

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