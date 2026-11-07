Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı, 1030 rakımlı geçitte sürücüler zorlandı

Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı, 1030 rakımlı geçitte sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı aksattı. Geçitte sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar ilerleyemedi; Eflani ilçesine ulaşım sağlayan yolda da ulaşım durma noktasına gelirken ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.
Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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